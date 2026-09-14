Татарстану выделят 35 млн рублей из госбюджета на выплаты работающим в селе медикам

Размер единовременной выплаты варьируется в зависимости от должности, но доходит до 1,5 млн рублей

Фото: Айдар Раманкулов

Татарстан получит 35,64 миллиона рублей из федерального бюджета для единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Размер единовременной выплаты варьируется в зависимости от должности и составляет от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Для закрытия всех 132 вакансий, предусмотренных данной программой в Татарстане, потребуется 144,25 миллиона рублей, при этом 50 специалистов получат по 1,5 миллиона рублей, 43 — по 1 миллиону, 27 — по 750 тысяч и 12 — по 500 тысяч рублей.

Средства предназначены для врачей, фельдшеров, акушерок и медсестер фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, которые готовы переехать на работу в сельские районы или небольшие города. В 2026 году ожидается, что выплаты получат как минимум 499 медицинских работников по всей стране.

Общее финансирование, выделенное правительством России из резервного фонда регионам, составит 303,2 миллиона рублей. Татарстан стал одним из 20 регионов, получивших федеральные средства. Краснодарский край и Ленинградская область получают большее финансирование: 65,13 миллиона рублей и 55,34 миллиона рублей соответственно.

Никита Егоров