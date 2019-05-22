Ректор БашГУ Морозкин стал самым успешным среди руководителей вузов республики

Минобрнауки Башкортостана раскрыло доходы ректоров и проректоров башкирских вузов за 2018 год. Самым успешным среди руководителей институтов и университетов стал ректор БашГУ Николай Морозкин.

Его среднемесячная зарплата составила 455 тысяч рублей, а за год глава госуниверситета заработал 5,46 млн рублей.

При этом самый большой доход в списке показал проректор по научной и инновационной работе БашГУ Вадим Захаров: 8 млн рублей. Его зарплата составила 661 тысячу рублей в месяц, пишет ProUfu.ru.

Врио ректора БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов находится на должности с конца октября 2018 года. В ноябре — декабре его зарплата составляла 125 тысяч рублей. Ежемесячная зарплата ректора УГНТУ Рамиля Бахтизина — 272 тысячи рублей. Ректор УГАТУ Николай Криони получал 352 тысячи рублей в месяц.

Напомним, что среди татарстанских ректоров наибольший доход показал глава КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, заработавший за прошлый год 21,1 млн рублей.

