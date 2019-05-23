Прекращение дела в отношении гендиректора «Ижавиа» признали незаконным

Постановление следствия о прекращении за отсутствием состава преступления уголовного дела о халатности в отношении гендиректора АО «Ижавиа» Александра Синельникова отменено, сообщает «Интерфакс».

Приволжская транспортная прокуратура признала постановление следствия незаконным. В Приволжское следственное управление на транспорте СКР направлены материалы для организации дополнительного следствия и устранения выявленных нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания «Ижавиа» показала по итогам 2018 года убыток до налогообложения в размере 326 млн рублей, убыток от продаж составил 411 млн рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии Миндортранса Удмуртии доложил замдиректора авиакомпании Григорий Бредов.

