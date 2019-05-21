Самый богатый депутат Саратовской гордумы заработал в 161 раз больше самого бедного
Больше всех среди депутатов Саратовской городской думы в 2018 году заработал Алексей Полянский. Его доход за прошлый год составил 33,39 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе.
В общей долевой собственности у Полянского находятся здания насосных станций, производственный корпус, трансформаторная подстанция, здание газораспределительного устройства, компрессорная, три земельных участка. Кроме того, у депутата имеются три участка в долгосрочной аренде, в пользовании — квартира площадью 77,9 кв. м. Депутат также задекларировал два снегохода, лодку «Казанку» и квадроцикл.
Самый низкий доход по итогам прошлого года задекларировал Артем Чеботарев — 206,2 тыс. рублей. Также у него имеется квартира площадью 62,7 кв. м и дом в 278,2 кв. м. Кроме того, ему принадлежит автомобиль Lexus RX 350 2011 года выпуска.
Ранее Алексея Полянского заподозрили в хищении средств предприятия «Ростеха». По данным следствия, ООО «Саргосстрой» Алексея Полянского не поставило для реконструкции одного из корпусов пензенского ПО «Электроприбор» оборудование стоимостью более 19 млн рублей.
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