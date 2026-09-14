Хуснуллин: обновленный общественный транспорт решит проблему парковок

Об этом вице-премьер заявил на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина

Фото: Роман Хасаев

Развитие общественного транспорта в российских регионах поможет решить проблему дефицита парковочных мест в крупных городах. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на оперативном совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.

По его словам, качественный и доступный общественный транспорт заставит людей чаще отказываться от личных автомобилей, что снизит нагрузку на дорожную сеть и повысит комфорт в городах.

В 2026 году планируется обновить около 5 тыс. единиц транспорта. До 2030 года в регионы поставят порядка 27 тыс. транспортных средств, что позволит довести долю обновленного транспорта до 85%.

Хуснуллин добавил, что работа идет планомерно. «Несмотря на сложности, мы темп держим и продолжим работу, в том числе с учетом решений заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, прошедшего в августе», — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Казани появятся 66 новых платных парковочных зон. Стоимость составит от 30 до 50 руб. в час.

Алсу Сабирзанова