Forbes включил в шорт-лист «30 до 30» дизайнера из Татарстана и предпринимателя из Перми

Журнал Forbes опубликовал окончательный рейтинг «30 до 30», в который включены 30 наиболее перспективных россиян возрастом до 30 лет. В список попали дизайнер из Татарстана Диляра Минрахманова и предприниматель из Перми Олег Кривокурцев.

Последний вошел именно в категорию «Предприниматели». Он является сооснователем компании Promobot. Она появилась в 2015 году в Перми. Сейчас же бизнес Кривокурцева оценивается в 2 млрд рублей и производит роботов для российских и зарубежных клиентов.

Уроженка Набережных Челнов Диляра Минрахманова попала в категорию «Мода и Дизайн». Она давно живет в Москве и является сооснователем бренда Outlaw Moscow. Его продукция продается в российских и зарубежных концепт-бутиках. В 2018 году компания получила статус партнера компании Puma. Минрахманова также фигурировала в светской хронике как девушка рэпера Oxxxymiron.

Кроме того, в «30 до 30» вошли певица Монеточка, клипмейкер Алина Пязок, управляющий директор «Яндек.Такси» Даниил Шулейко, футболист Александр Головин, блогеры Настя Ивлеева и Татьяна Мингалимова.

Напомним, что «Реальное время» выпускало интервью с Мингалимовой еще в 2017 году. В этом интервью она рассказала о своей работе с Юрием Дудем, неприятии российского феминизма и татарских корнях.