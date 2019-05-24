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МВД проведет проверку по факту нападения школьника на депутата Госсобрания Марий Эл

14:37, 24.05.2019
МВД проведет проверку по факту нападения школьника на депутата Госсобрания Марий Эл
Фото: realnoevremya.ru

МВД по Марий Эл проверит инцидент в школе поселка Юрино, где учащийся ударил депутата Госсобрания региона Екатерину Вахитову.

Как отмечает ТАСС, проверка организована после обращения парламентария в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что выпускник школы в поселке Юрино во время линейки, посвященной последнему звонку, напал на депутата Госсобрания Марий Эл от «Единой России» Екатерину Вахитову. Когда депутат приехала в школу, ученик стал громко возмущаться ее членством в «Единой России». Во время линейки подросток выбежал и ударил женщину кулаком по голове. Его сразу окружили и вывели из зала.

Происшествия
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