МВД проведет проверку по факту нападения школьника на депутата Госсобрания Марий Эл

МВД по Марий Эл проверит инцидент в школе поселка Юрино, где учащийся ударил депутата Госсобрания региона Екатерину Вахитову.

Как отмечает ТАСС, проверка организована после обращения парламентария в органы внутренних дел.

Ранее сообщалось, что выпускник школы в поселке Юрино во время линейки, посвященной последнему звонку, напал на депутата Госсобрания Марий Эл от «Единой России» Екатерину Вахитову. Когда депутат приехала в школу, ученик стал громко возмущаться ее членством в «Единой России». Во время линейки подросток выбежал и ударил женщину кулаком по голове. Его сразу окружили и вывели из зала.