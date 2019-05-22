Розничная торговля: Татарстан уступает Башкортостану по обороту продовольственных товаров

Обзор динамики оборота розничной торговли в регионах ПФО

«Реальное время» анализирует оборот розничной торговли в Приволжском федеральном округе. Как оказалось, Татарстан лидирует в ПФО, но только не в категории продовольственных товаров — здесь впереди вновь Башкортостан. Причем Татарстан не стремится улучшить позиции. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстан приближается к обороту в триллион

По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», Татарстан — абсолютный лидер Приволжского федерального округа по обороту розничной торговли. Регион занимает первое место как в абсолютных цифрах, так и по показателю на душу населения. В абсолютных цифрах, правда, лидерство более заметно. Относительный показатель вообще не так сильно отличается от региона к региону.

Оборот розничной торговли в Татарстане в 2018 году оказался рекордным за последние восемь лет — он достиг почти триллиона рублей, а точнее — 917 млрд рублей. Это на 8,7% больше, чем год назад, и рост также наиболее заметный из всех регионов ПФО. При сохранении таких темпов Татарстан может достигнуть триллиона уже по итогам 2019 года. Второе место занимает Чувашия — здесь оборот розничной торговли увеличился на 7,4%. Правда, в целом показатель республики не впечатляет — она занимает лишь третье место с конца, опережая Мордовию и Марий Эл.

Благодаря такому заметному росту Татарстан укрепил свое лидерство, отрыв от находящегося на втором месте Башкортостана увеличился. В 2017 году показатели Татарстана и Башкортостана составляли 844 и 841 млрд рублей соответственно, а в 2018 году — 917 и 879,5 млрд рублей. Рост в Башкортостане составил лишь 4,6%. Это практически самый низкий показатель, хуже цифры только в Пензенской области — на 3,6% за год.

Однако еще большая разница — в показателях Башкортостана и Нижегородской области, располагающейся на третьем месте. Оборот розничной торговли здесь всего 739 млрд рублей. За год показатель вырос на 6% — это заметно больше, чем в Башкортостане, но разница все равно составляет около 15%. Такая же значительная разница между Нижегородской и Самарской областями — показатель у последней равен 648 млрд рублей. Это на 12% меньше, чем в Нижегородской области. Еще на 100 млрд рублей меньше — 537 млрд рублей — показатель Пермского края, замыкающего пятерку регионов ПФО по обороту розничной торговли. Такие цифры составляют лишь 59% от показателя лидера — Татарстана.

Впрочем, несмотря на такую значительную разницу между регионами, их можно назвать группой лидеров. Отличия между ними не так велики, как у следующих за ними регионов. В Саратовской области, расположившейся на шестом месте, показатель равен всего 357 млрд рублей. Это две трети от показателя Пермского края и лишь чуть больше трети от показателя Татарстана.

В десятку входят также Оренбургская, Пензенская и Кировская области, Республика Удмуртия. Их показатели — от 195 до 308 млрд рублей. А замыкают список Чувашия со 153 млрд рублей, Мордовия с 92 млрд и Марий Эл с 87 млрд рублей.

Нижегородская область обгоняет Башкортостан по показателю на душу населения



Такое распределение регионов напрямую связано с численностью населения, позиции областей и республик похожи и по показателю на душу населения. В среднем оборот на каждого жителя лидирующего в ПФО региона, Татарстана, составляет 235 тыс. рублей.

В Нижегородской области, расположившейся на втором месте, показатель равен 229 тыс. рублей на человека. Регион опередил Республику Башкортостан, которая находится на втором месте по абсолютному показателю. Здесь оборот на жителя составляет лишь 216,8 тыс. рублей. Четвертое место оказалось у Пермского края с 205,3 тыс. рублей на человека. Замыкает пятерку Самарская область с 203,4 тыс. рублей на человека.

Вторая половина топ-10 отличается по обороту розничной торговли на душу населения очень сильно. Так, у обладателя шестого места, Оренбургской области, показатель составляет лишь 77% от результата Самарской области — 156 тыс. рублей на человека. Примерно такие же цифры — в Пензенской области, Удмуртии и Кировской области — 156, 155 и 153 тыс. рублей на человека соответственно. Замыкает десятку Ульяновская область со 151 тыс. рублей.

Хуже всего с оборотом розничной торговли в расчете на каждого жителя в Мордовии — 114,7 тыс. рублей. Также низкие показатели в Чувашии (124,5 тыс. рублей на каждого жителя) и Марий Эл (127 тыс. рублей).

Татарстан уступил по продовольствию



Интересно, что по обороту розничной торговли пищевыми продуктами Татарстан оказался не на первом, а только на втором месте. Причем такая ситуация сохранялась на протяжении всего времени исследования — с 2010 года. В 2018 году, как и на протяжении всего периода изучения, первое место по ПФО — за Башкортостаном. Показатель равен 433 млрд рублей. В Татарстане он составил всего 407 млрд рублей, причем рост самый незначительный из всех регионов федерального округа — всего на 1,7%. В пятерку вошли, кроме того, Нижегородская и Самарская области (347 и 309 млрд рублей), а также Пермский край (248 млрд рублей).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ПФО, млрд руб.

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 знач. знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % Республика Башкортостан 255,6 288,3 12,8% 316,7 9,8% 359,5 13,5% 388,8 8,2% 390,0 0,3% 398,9 2,3% 417,2 4,6% 433,3 3,9% Республика Татарстан (Татарстан) 213,4 248,5 16,5% 271,1 9,1% 304,3 12,2% 339,4 11,5% 370,6 9,2% 378,5 2,1% 399,8 5,6% 406,7 1,7% Нижегородская область 172,7 203,2 17,6% 232,2 14,3% 255,6 10,1% 279,9 9,5% 298,9 6,8% 318,8 6,7% 333,6 4,6% 347,2 4,1% Самарская область 223,1 250,4 12,2% 258,6 3,3% 264,5 2,3% 284,0 7,4% 280,2 -1,3% 291,1 3,9% 299,6 2,9% 308,7 3,0% Пермский край 151,5 176,6 16,6% 193,0 9,3% 217,4 12,6% 232,2 6,8% 231,6 -0,3% 232,7 0,5% 240,5 3,3% 247,6 3,0% Саратовская область 87,1 101,3 16,3% 112,2 10,7% 122,8 9,4% 138,1 12,5% 144,1 4,3% 147,4 2,3% 151,7 2,9% 163,4 7,7% Оренбургская область 72,0 84,6 17,4% 94,3 11,6% 111,4 18,1% 125,2 12,3% 132,6 6,0% 133,1 0,4% 142,9 7,3% 146,8 2,7% Удмуртская Республика 49,2 63,8 29,8% 74,2 16,3% 89,1 20,0% 98,0 10,0% 108,5 10,7% 110,0 1,4% 109,7 -0,3% 114,8 4,6% Пензенская область 52,4 55,4 5,8% 61,1 10,3% 74,8 22,4% 82,5 10,2% 82,7 0,3% 85,6 3,5% 91,5 6,9% 95,9 4,8% Кировская область 47,2 58,1 23,1% 64,7 11,3% 71,8 11,0% 77,9 8,4% 84,2 8,2% 86,6 2,8% 89,2 3,0% 92,4 3,6% Ульяновская область 50,7 58,3 14,9% 66,0 13,2% 72,0 9,1% 80,4 11,7% 83,3 3,6% 86,7 4,1% 88,5 2,0% 92,3 4,3% Чувашская Республика — Чувашия 41,8 47,2 12,9% 51,5 9,1% 56,4 9,4% 64,3 14,0% 67,5 5,0% 65,8 -2,5% 67,8 3,1% 72,4 6,7% Республика Мордовия 25,2 27,8 10,1% 30,0 8,0% 33,1 10,4% 38,2 15,4% 40,1 5,0% 40,5 0,9% 41,2 1,7% 43,5 5,8% Республика Марий Эл 21,8 25,2 15,6% 28,4 12,5% 33,9 19,4% 39,7 17,3% 36,5 -8,2% 37,9 4,0% 38,0 0,3% 42,7 12,2%

Зато отрыв Татарстана от остальных регионов очень заметен в категории непродовольственных товаров. Показатель региона — 510 млрд рублей, да и рост в 2018 году самый большой — на 14,9%. Второе место — у Башкортостана с 446 млрд рублей (рост всего на 5,3%). Следом за ним идет Нижегородская область с 392 млрд, Самарская область с 340 млрд, Пермский край с 290 млрд рублей. У последнего и второй по значимости годовой рост — на 10,7%.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в ПФО, млрд руб.

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 знач. знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % знач. изменение за год, в % Республика Татарстан (Татарстан) 241,0 286,3 18,8% 379,6 32,6% 408,7 7,7% 441,6 8,1% 405,6 -8,2% 423,2 4,3% 444,2 5,0% 510,3 14,9% Республика Башкортостан 256,6 289,7 12,9% 317,3 9,5% 362,4 14,2% 392,6 8,3% 394,7 0,5% 404,3 2,4% 423,9 4,9% 446,2 5,3% Нижегородская область 178,0 218,3 22,6% 250,5 14,7% 284,3 13,5% 343,2 20,7% 326,2 -4,9% 333,9 2,4% 363,3 8,8% 391,8 7,8% Самарская область 200,4 213,5 6,5% 243,4 14,0% 294,0 20,8% 339,7 15,5% 309,8 -8,8% 308,3 -0,5% 314,0 1,9% 339,7 8,2% Пермский край 164,6 189,3 15,0% 208,7 10,3% 235,9 13,0% 255,2 8,2% 246,5 -3,4% 250,2 1,5% 261,9 4,7% 289,8 10,7% Саратовская область 96,9 113,1 16,8% 131,7 16,4% 144,4 9,6% 163,0 12,9% 170,0 4,3% 172,0 1,1% 181,5 5,5% 194,0 6,9% Оренбургская область 85,6 102,5 19,7% 119,7 16,8% 129,3 8,0% 144,5 11,7% 145,7 0,9% 141,8 -2,7% 151,1 6,6% 161,2 6,7% Удмуртская Республика 67,7 76,2 12,6% 82,7 8,5% 88,4 6,9% 98,7 11,7% 98,5 -0,2% 101,1 2,6% 111,7 10,6% 118,8 6,3% Пензенская область 61,1 75,6 23,6% 80,0 5,8% 87,0 8,8% 98,5 13,2% 108,6 10,3% 102,8 -5,4% 107,7 4,8% 110,4 2,5% Кировская область 48,4 58,5 20,8% 66,6 13,9% 77,4 16,2% 87,2 12,7% 90,7 3,9% 90,6 -0,1% 95,2 5,1% 103,1 8,3% Ульяновская область 53,0 57,2 8,0% 66,8 16,8% 76,3 14,3% 82,9 8,7% 85,6 3,2% 82,2 -4,0% 89,8 9,2% 95,1 5,9% Чувашская Республика — Чувашия 40,4 49,8 23,3% 57,2 14,9% 63,5 11,0% 67,6 6,5% 69,3 2,4% 71,4 3,0% 74,3 4,2% 80,4 8,2% Республика Мордовия 23,2 25,2 8,8% 27,7 9,8% 29,9 8,0% 34,6 15,6% 37,8 9,2% 41,6 10,1% 46,2 11,2% 48,3 4,4% Республика Марий Эл 21,8 25,1 14,9% 27,7 10,5% 29,9 8,0% 33,4 11,6% 40,1 20,1% 40,6 1,1% 43,9 8,3% 43,9 -0,1%