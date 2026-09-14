Руководство European Aquatics в октябре обсудит с Татарстаном проведение ЧЕ-2028

«Реальному времени» стали известны подробности визита европейцев в Россию

Фото: Реальное время

В Татарстане в октябре ожидают приезда руководства European Aquatics — европейской федерации водных видов спорта. «Реальному времени» стали известны подробности визита европейцев.

Переговоры по Евро-2028

По данным источника издания, предполагается, что представители European Aquatics проведут переговоры с российской стороной о возможном проведении в Казани чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году.

Реальное время / realnoevremya.ru

Речь идет о соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду, синхронному (артистическому) плаванию, плаванию на открытой воде и хай-дайвингу — чемпионат не включает турнир по водному поло. Также не исключены встречи руководителей European Aquatics с руководством Татарстана.

Вопрос проведения турнира в Казани в 2028 году пока остается открытым. При этом республика рассчитывает на возвращение соревнований в международный календарь. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов говорил «Реальному времени», что чемпионат Европы по водным видам спорта остается в графике на 2028 год и для его проведения Казани не потребуется создавать новую спортивную инфраструктуру.

— Нам для этого ничего не надо делать, с точки зрения инфраструктуры у нас все есть. Вопрос зависит только от политического решения, — говорил Леонов.

Чемпионат Европы должен был пройти в Казани в 2024 году

Казань первоначально должна была принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году. Однако на фоне ситуации вокруг Украины проведение турнира в столице Татарстана было перенесено на 2028-й.

Казань имеет большой опыт проведения крупнейших международных соревнований по водным видам спорта. В 2015 году город принимал чемпионат мира по водным видам спорта, а в ноябре 2021 года — чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В столице Татарстана также проходили юниорские европейские соревнования.

Реальное время / realnoevremya.ru

После начала специальной военной операции Казань лишилась целого ряда международных турниров. В частности, из города был перенесен чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, а также чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года и более 20 других международных соревнований.

При этом инфраструктура для проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани сохранилась. Основными объектами могут стать Дворец водных видов спорта и другие спортивные площадки, которые уже принимали крупнейшие соревнования.

Что изменилось за последние месяцы

Еще летом предполагалось, что представители European Aquatics посетят Казань и вместе с российской стороной начнут формировать дорожную карту подготовки к чемпионату Европы. Тогда же ожидалось, что вопрос о проведении турнира может обсуждаться на европейском первенстве в Париже.

Однако переговорный процесс получил новое продолжение уже на территории Татарстана. Теперь ключевым событием должны стать октябрьские контакты с руководством European Aquatics. Их результат может дать более четкое понимание того, сохраняются ли реальные шансы Казани принять чемпионат Европы в 2028 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дополнительную интригу в ситуацию внесли заявления руководства российских спортивных структур. В начале июня на ПМЭФ-2026 председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что получил от международной федерации плавания World Aquatics предложение о проведении чемпионатов Европы и мира, однако речь шла не о Казани. После этого министр спорта России Михаил Дегтярев в качестве альтернативы Татарстану называл Екатеринбург.

Тем не менее в Татарстане продолжают рассчитывать на проведение европейского чемпионата именно в Казани. Окончательное решение по месту проведения турнира должно учитывать не только спортивную инфраструктуру, но и международную и политическую составляющие.

Зульфат Шафигуллин