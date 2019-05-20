«Вятская доля»: кировские депутаты заработали за год 608 млн рублей

Семейные доходы народных избранников Законодательного собрания Кировской области увеличились более, чем на 100 миллионов, составив 737,8 млн рублей

Совокупный личный доход 54 кировских депутатов вырос в прошлом году с 544,4 до 608 млн рублей, если же учесть и доходы супругов, то окажется, что семейные доходы народных избранников Законодательного собрания Кировской области увеличились более, чем на 100 миллионов, составив 737,8 млн рублей. При этом, 70 процентов всех доходов приходится всего на пять самых богатых депутатов.

Богатейшим депутатом стал «свиновод»

Богатейшим депутатом остался единоросс Константин Гозман, чье состояние приблизилось к отметке в 200 млн рублей, составив 194,7 млн (Гозман не женат). В собственности у него земельные участки на 3,6 тыс. кв. м и дом на 260 кв. м, у двух несовершеннолетних детей квартира в пользовании.

Официально, согласно биографии, в 1990—2000-х Гозман побывал директором ряда компаний: ЗАО «Снабкомплект», ООО «Агрохимснаб», ООО «Межрегионхимснаб», ООО «Техноресурс» пока в 2006 году не возглавил крупнейший агропроект области «Дороничи», которым и руководит по сегодняшний день.

У Гозмана остается половина доли в «Дороничах» — 16-й по величине оборота компании области (3,2 млрд рублей) и 50% в ТД «Живи вкусно» — 62-й по величине оборота компании (938 млн рублей).

Сегодня он дает интервью профильным изданиям о том, как правильно откармливать свиней, ругается с коммунистами в Заксобрании и пытается выйти на другие рынки, начав с ребрендинга. Во исполнение указание главы области Игоря Васильева о доведении производства молока в регионе до 1 млн тонн в год к 2025 году Гозман в 2019 году отстроит крупнейшую молочную ферму Кировской области на 3 100 голов. В этом же году он планирует увеличить производство свинины с 35,5 тыс. тонн до 47 тыс. тонн, инвестируя около 1 млрд рублей в еще один свиноводческий комплекс. Но характерно, что Гозман дал понять властям, что может «сбежать» в соседние регионы, рассказав, что к нему «поступают предложения об организации производства за пределами Кировской области».

Фото ruspekh.ru

В апреле 2019 года Гозман публично выразил скепсис в отношении нового ТОСЭР в далекой от Кирова Белой Холунице, а не в поселке Стрижи, в который его структурами инвестированы миллиарды рублей. Совпадение или нет, но в этом же месяце начата доследственная проверка в отношении спецзастройщика «Железно», бенефициарами которого называют Крепостного и Гозмана, за использование нелегальных мигрантов (узбеков).

Березин поделился доходами от ретейла с супругой

Единоросс Олег Березин, вероятнее всего, перекинул свои доходы на супругу: если по личному доходу он занимает лишь девятое место с 9 млн рублей, то по семейному доходу Березины замыкают тройку богатейших с доходом в 75 млн рублей (за год выросли в два с лишним раза): супруга заработала 66 млн рублей, на 40 млн больше, чем годом ранее. На супругу же записаны 9 участков площадью 113,7 тыс. кв. м, дом на 536 кв. м, квартира на 285 кв. м и ряд нежилых помещений и зданий на 6,8 тыс. кв. м. Кроме того, госпожа Березина не забыла указать, что квартира была куплена в минувшем году на собственные средства в рассрочку за 18,4 млн рублей.

Напомним, семье Березиных принадлежит крупнейшая ретейл-компания региона ООО «РОКСЭТ-С» с оборотом в 7—8 млрд рублей (официально, записана на сына депутата Андрея). За «Роксэт» стояла, как считали местные наблюдатели, влиятельная группа Олега Березина «Система Глобус» (более 80 супермаркетов). Сами же Березины всегда утверждали, что никакой «системы» нет, есть лишь «бренд, объединяющий единомышленников в политическом и экономическом плане для достижения определенных целей и задач».



Единоросс Олег Березин, скорее всего, перекинул свои доходы на супругу. Фото Андрея Котельникова (newsler.ru)

Вторым богатейшим депутатом стал владелец крупной сети АЗС

Второй богатейший депутат — единоросс Сергей Киселев, задекларировавший в одиночку (супруги нет) 154,5 млн рублей, что на 22,3% больше, чем в 2017 году. Киселеву принадлежат три участка общей площадью 783,1 тыс. кв. м, три дома на 773 кв. м, шесть квартир на 835,8 кв. м и несколько хозяйственных построек на 842,2 кв. м. Машин, как и у Гозмана с Березиным, у Киселева официально тоже нет.

Главным активом Киселева является ООО «Чепецкнефтепродукт» (ему принадлежит 97,2%), шестая по величине оборота компания Кировской области (7,5 млрд рублей), не считая «небольшой» ООО «Движение-автомасла» с оборотом в 780,2 млн рублей. Именно «Чепецкнефтепродукт» сделал его 2 года назад богатейшим депутатом Заксобрания. Киселев начал подниматься в 1989—1990-х годах с рекламного бизнеса, зарегистрировав в Кирово-Чепецке монтажно-рекламное агентство, которое выполняло заказы для химкомбината, санатория-профилактория «Радуга», ДК «Янтарь», Кирово-Чепецкой нефтебазы.

Позднее он создал «Движение», занявшееся строительством «объектов народного хозяйства» (главные стройки — школы по областной «Программе-50»). Когда в 1991 году один из клиентов не смог оплатить работы по реконструкции АЗС, то в рамках погашения долга вынужден был передать станцию компании Киселева, который на ее базе начал строить империю. В результате, «Движение» превратилось в холдинговую компанию «Движение-нефтепродукт», с созданным в 1994 году базовым предприятием ООО «Чепецкнефтепродукт» (оптовая и розничная реализация нефтепродуктов, транзитная поставка ГСМ в регионы РФ и страны СНГ).

К 2015 году компания ООО «Движение-Нефтепродукт» объединяла уже 70 предприятий. В активах холдинга 78 АЗС, 5 нефтебаз с общим объемом резервуарного парка 30 000 куб. м, ОАО «Кировский хладокомбинат» (объем хранения замороженных продуктов составляет 4 200 кубометров), производственные и складские базы, 200 единиц передвижной техники и т. д. В 2010-х годах компания Киселева на региональном рынке конкурировала с «Лукойлом».

Главным активом Сергея Киселева является ООО «Чепецкнефтепродукт». Фото kirov-portal.ru

…который грозился перерегистрировать свою компанию в другой регион «из-за налогового беспредела»

В 2018 году у Киселева возник конфликт формально с сити-менеджером Кирова Ильей Шульгиным, который заявил, что дом Киселев в Кирове рядом с Трифоновым монастырем строит без разрешения, и предложил его снести. Бизнесмен отказался. В действительности же прошлогодний спор с Киселевым возник не из-за какого-то дома, а как раз из-за налогов. Он и при команде Белых угрожал переписать свою компанию в другой регион, тем самым лишив область больших налогов. При Белых же, в рамках выполнения Киселевым госконтракта по бензину, область задолжала «Чепецкнефтепродукту» 60 млн рублей, тогда конфликт был урегулирован.

В начале 2018 года Киселев вновь заявил, что рассматривает вопрос перерегистрации компании «Движение» из-за «налогового беспредела, который здесь творится». По его словам, за последние 2 года сотрудникам холдинга пришлось сделать почти 35 тысяч копий документов, чтобы предоставить налоговой, но проверки не прекращались, а прибыль предприятия упала в 100 раз.

Властям и налоговикам это понравиться, конечно, не могло, и 31 мая пришли за самим Киселевым, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов. СУ СК России по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении президента ООО «Движение-нефтепродукт»: якобы он с целью снижения налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налогов решил создать схему с формальной регистрацией новых предприятий, применяющих льготный режим налогообложения. Со времени возбуждения уголовного дела о нем не слышно ровным счетом ничего.

СУ СК России по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении президента ООО «Движение-нефтепродукт». Фото kirov-portal.ru

Глава крупнейшей компании региона: из Заксобрания — в Москву

В полтора раза увеличил свой доход тоже неженатый Сергей Момцемлидзе, задекларировавший по итогам 2018 года 50,4 млн рублей (в 2017 было 31,7 млн). У него две квартиры на 200 с лишним квадратных метров, пол-участка под автомойку и сама автомойка общей площадью под 1 тыс. кв. м. В пользовании еще одна квартира на 123,6 кв. м. В случае с Момцемлидзе все как раз очевидно: в 1,5 раза увеличился доход, так как выросла зарплата, потому что топ-менеджера крупнейшего предприятия области перевели к головную компанию в Москву.

Момцемлидзе — пермяк, в нулевых проработал на разных должностях в ОАО «Уралкалий», гиганте химиндустрии, имеющем связи и/или активы в Пермском крае, Ульяновской, Самарской и Кировской областях. Подробно о «злоключениях» и смене собственников «Уралкалия» мы писали в наших исследованиях бизнеса Ульяновской области и Пермского края.

К настоящему моменту «Уралкалий» принадлежит на 20,1% компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений РФ. В свою очередь, «Уралхиму» с годовым оборотом в 62,2 млрд рублей принадлежит «Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке (с пропиской в Москве) и 12-я по величине кировская компания с оборотом в 5 млрд рублей «Энергоснабжающая организация «Кирово-Чепецкого химкомбината». «Уралхим» по факту крупнейшая компания региона, но, будучи юридически прописана в Москве, формально ее таковой считать нельзя (в итоге область лишена многих налогов).

Именно чепецкий филиал возглавлял с 2011 по лето 2018 года депутат Заксобрания Момцемлидзе. В августе прошлого года его назначили гендиректором уже самого АО «ОХК «Уралхим» со штаб-квартирой в Москве для «повышения эффективности работы компании». Команде Мазепина, назначившей депутата рулить химгигантом, понравилось, что Момцемлидзе, возглавляя крупнейшее предприятие Группы «Уралхим», «добился значительных успехов в улучшении показателей деятельности филиала». Среди прочего, за 7 лет выпуск товарной продукции завода в Кирово-Чепецке увеличился на 13%, средняя производительность труда выросла на 12%, инвестиции в производство составили 14,3 млрд руб. Был также «успешно реализован масштабный проект строительства производства нового перспективного и широко востребованного рынком продукта — нитрата кальция».



В августе прошлого года Сергея Момцемлидзе назначили гендиректором АО «ОХК «УРАЛХИМ». Фото navigator-kirov.ru

Будучи теперь в Москве и руля гигантом, Момцемлидзе придется решать серьезные проблемы в компании: «Уралхим» в 2018 году получил убыток в 25,2 млрд рублей против прибыли в 31 млрд рублей годом ранее. Что не помешало объявить о планах по строительству «Уралхимом» глубоководного порта с предполагаемым объемом инвестиций в 200 миллиардов рублей в Калининградской области.

С другой стороны, Момцемлидзе стал довольно влиятельной местной фигурой, с которой местные же власти могут и, скорее всего, будут торговаться. Тем более, что «Уралхим» ежегодно оказывает финансовую поддержку ряду районов области в реализации социально важных задач и проектов по различным направлениям. В 2015 году «Уралхим» направил на эти цели в Кировскую область свыше 100 млн рублей, в 2016 году — 150 млн рублей, в 2017 году — более 200 млн рублей. Но в прошлом году (по-видимому, из-за убытков) было выделено всего лишь 110 млн рублей. Что такое 100 млн рублей в рамках огромного и небогатого региона? Ведь это лишь половина годового дохода главного рулевого «Уралхима», да и два богатейших кировских депутата на пару заработали в прошлом году в 3,5 раза больше.

Депутат от ЛДПР с автобусным парком запомнился критикой

Остается рассказать еще о двух небедных депутатах. По семейному доходу пятерку богатейших закрывает депутат Александр Мельников, задекларировавший с супругой 32,2 млн рублей (годом ранее было на 5 млн рублей больше). По личному доходу пятерку богатейших закрывает депутат Сергей Редькин, задекларировавший 17 млн рублей.

Мельников — «афганец», депутат от ЛДПР, он впервые в Заксобрании, поэтому о нем мало что известно. В собственности у него 25 автобусов, целый автопарк, не считая автомобиля «Фольксваген», у супруги два участка на 567 и 647 кв. м, квартира на 170 кв. м и гараж.

Автопарк нужен Мельникову потому, что он руководит несколькими компаниями-перевозчиками. С 2004 года официально он директор ООО «Эскорт-АВТО М», с 2014 года директор ООО «КаМел-АВТО». Но «Эскорт» при выручке в 4,8 млн рублей показал прибыль в 33 тыс. рублей в 2017 году, а «КаМел», которым депутат владеет, при немалой для нее выручке в 207 млн рублей показала прибыль лишь в 138 тыс. рублей.

В то же время, Мельников развел бурную политическую деятельность, давая злободневные интервью изданию, известному своей критической позицией по отношению к новому губернатору Игорю Васильеву, «Вятский наблюдатель» (на главной странице сайта размещен материал с заголовком «Бесславный конец Игоря Васильева: из подающего надежды губернатора в политические беженцы»), и периодически «кусая» новую власть.

Мельников (на фото в центре) – «афганец», депутат от ЛДПР, он впервые в Заксобрании, поэтому о нем мало что известно. Фото ldpr.ru

То расходы в 5 миллионов рублей, то доходы в 10 миллионов

Еще один ЛДПР-овец известен, разве что, «плавающими» доходами и расходами. В прошлом году газета «Реальное время» отмечала, что расходы депутата от ЛДПР Николая Тюлькина за год в 10,5 раза превысили его доходы. В 2017 году народный избранник заработал почти 464 тысячи рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте Законодательного собрания. При этом расходы Тюлькина достигли 4,9 млн рублей. Год спустя же его доходы выросли в 23 раза и составили 10,7 млн рублей.

В собственности народного избранника по-прежнему земля (более 6,5 тысячи кв. м), доля в квартире (48,3 кв. м), гараж (18,7 кв. м) и нежилое здание (1,4 тысячи кв. м). Также он указал автомобиль Renault, два автомобиля Lexus, грузовик Nissan и прицеп. При этом, на Тюлькине висят две компании — ООО «ИЦ «ММД» (информация о финансовых итогах отсутствует) и ООО «Советник» (убыток в 2017 году составил 83 тыс. рублей при выручке в 1 млн).

В списке богатейших — представитель банка, занимающегося мирокредитованием

Сергей Редькин тоже не единоросс, он из партии «Справедливая Россия», но уже работал в Заксобрании пятого созыва (2011—2016). У него в собственности одна восьмая доля в двух участках на 3,7 тыс. кв. м, три квартиры на 53, 145 и 73 кв. м. В гараже стоят две машины Audi, снегоболотоход Canam Maverick, снегоход SKI-DOOGTX, снегоход Lunx Boondocker и мотоцикл Kawacaki.

Почти всю жизнь Сергей Редькин занимался банковской деятельностью, в нулевых был региональным директором «Пробизнесбанкf», с 2011 год возглавил Поволжскую региональную дирекцию некого ОАО «КБ «Пойдем!». Ранее «Пойдем!» входил в финансовую группу «Лайф», контролируемую тем же «Пробизнесбанком» Сергея Леонтьева, у которого в 2015 году Центробанк отозвал лицензию. В том же «Пойдем!» в 2015 году ЦБ тоже ввел временную администрацию, их санацией занялся банк «Российский капитал». Последний на основе «Пойдем!» летом 2017 года основал одноименную микрокредитную компанию, в сферу интересов которой попали займы до зарплаты (максимум в 30 дней) и короткие ссуды до пяти месяцев. Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2018 года КБ «Пойдем!» получил прибыль в размере 1,5 млрд рублей.

Доходы депутатов Законодательного собрания Кировской области, 2018 год

ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. Гозман Константин Маркович 194.724.036,96 190.637.325,98 194.724.036,96 190.637.325,98 Киселев Сергей Николаевич 154.535.947,01 126.367.290,00 154.535.947,01 126.367.290,00 Момцемлидзе Сергей Раулиевич 50.355.678,05 31.708.862,38 50.355.678,05 31.708.862,38 Мельников Александр Константинович 32.037.493,00 144.298,00 36.942.857,00 171.164,00 32.181.791,00 37.114.021,00 Редькин Сергей Александрович 17.098.976,18 12.216,82 9.751.524,20 3.135.826,46 17.111.193,00 12.887.350,66 Тюлькин Николай Романович 10.760.798,18 463.956,84 10.760.798,18 463.956,84 Нургалеев Равиль Рамильевич 9.549.655,89 31.821,85 10.584.039,00 132.974,98 9.581.477,74 10.717.013,98 Медведков Виктор Иванович 9.322.513,25 1.038.948,81 8.568.506,32 341.385,45 10.361.462,06 8.909.891,77 Березин Олег Юрьевич 8.911.441,17 66.133.470,67 7.841.510,74 25.483.230,09 75.044.911,84 33.324.740,83 Сергеев Дмитрий Валерьевич 8.289.776,07 517.343,83 6.691.452,63 608.685,09 8.807.119,90 7.300.137,72 Сураев Федор Васильевич 7.635.609,63 6.260.352,98 7.635.609,63 6.260.352,98 Некрасов Михаил Сергеевич 6.462.891,17 260.805,69 6.723.696,86 Букарев Роман Евгеньевич 6.385.810,01 13.358,26 6.046.043,66 6.399.168,27 6.046.043,66 Перминова Елена Александровна 5.492.054,34 2.166.277,65 5.579.691,59 2.120.244,54 7.658.331,99 7.699.936,13 Ягдаров Вячеслав Николаевич 5.164.728,83 1.002.603,56 1.447.294,40 773.001,53 6.167.332,39 2.220.295,93 Коновалов Геннадий Валерьевич 5.023.278,53 244.729,83 5.484.690,24 496.190,56 5.268.008,36 5.980.880,80 Шулаев Владимир Леонидович 4.878.746,94 1.700.786,79 3.130.070,73 2.307.611,57 6.579.533,73 5.437.682,30 Александрова Елена Викторовна 4.356.588,74 2.044.473,72 4.356.588,74 2.044.473,72 Митюков Василий Витальевич 4.076.966,14 248.208,87 3.240.069,22 253.725,88 4.325.175,01 3.493.795,10 Шихова Светлана Юрьевна 4.058.978,22 406.422,53 2.445.313,47 264.903,30 4.465.400,75 2.710.216,77 Воронков Максим Юрьевич 4.015.454,82 1.352.284,38 32.649.343,63 5.367.739,20 32.649.343,63 Уткин Александр Николаевич 3.935.054,85 - 3.467.077,59 511.476,69 3.935.054,85 3.978.554,28 Дорофеев Павел Олегович 3.434.017,48 612.942,44 971.137,50 579.033,52 4.046.959,92 1.550.171,02 Мешков Николай Аркадьевич 3.079.526,90 190.000,00 514.332,92 164.000,00 3.269.526,90 678.332,92 Быков Владимир Васильевич 3.057.608,06 265.724,89 3.111.085,10 1.087.930,42 3.323.332,95 4.199.015,52 Маликов Анатолий Александрович 3.044.496,88 10.793.815,73 4.573.823,37 9.023.286,43 13.838.312,61 13.597.109,80 Терешков Юрий Игоревич 2.885.013,96 440.312,39 3.560.574,61 506.969,45 3.325.326,35 4.067.544,06 Киселев Федор Николаевич 2.777.143,95 3.492.661,48 2.777.143,95 3.492.661,48 Скворцов Михаил Тимофеевич 2.755.900,54 300.079,75 2.611.437,02 284.549,85 3.055.980,29 2.895.986,87 Платунова Татьяна Викторовна 2.747.245,94 нет 2.747.245,94 Метелев Валерий Васильевич 2.046.351,00 376.331,00 2.057.427,00 211.123,00 2.422.682,00 2.268.550,00 Сандалов Леонид Витальевич 2.002.721,87 733,52 1.195.780,63 1.051.511,41 2.003.455,39 2.247.292,04 Гущин Сергей Сергеевич 1.929.868,89 421.973,87 1.518.417,11 409.699,44 2.351.842,76 1.928.116,55 Малых Игорь Сергеевич 1.831.913,45 382.884,05 1.600.256,43 400.065,23 2.214.797,50 2.000.321,66 Титов Роман Альбертович 1.711.516,17 121.788,32 1.305.979,14 250.909,57 1.833.304,49 1.556.888,71 Гончаров Герман Анатольевич 1.440.591,15 574.765,66 1.354.341,16 565.547,37 2.015.356,81 1.919.888,53 Костин Владимир Александрович 1.432.043,94 525.034,17 507.436,36 679.145,61 1.957.078,11 1.186.581,97 Басюк Валерий Владимирович 1.399.563,68 105.348,97 1.347.040,86 45.540,45 1.504.912,65 1.392.581,31 Буркова Галина Игоревна 1.366.715,79 1.366.715,79 Бакин Владимир Гаврилович 1.283.704,00 162.000,00 1.317.869,22 150.000,00 1.445.704,00 1.467.869,22 Морозова Ирина Геннадьевна 1.280.653,58 158.704,28 1.079.038,03 140.104,90 1.439.357,86 1.219.142,93 Балыбердин Юрий Александрович 1.259.296,37 301.448,87 1.106.265,76 227.859,75 1.560.745,24 1.334.125,51 Большаков Игорь Николаевич 1.161.365,09 292.309,00 1.118.411,00 306.223,00 1.453.674,09 1.424.634,00 Головков Сергей Сергеевич 1.070.000,00 19.498.309,49 3.737.484,00 13.230.236,56 20.568.309,49 16.967.720,56 Мамаев Сергей Павлинович 1.030.947,98 499.399,42 190.944,24 149.560,32 1.530.347,40 340.504,56 Яговкин Владимир Валентинович 984.371,64 887.009,21 984.371,64 887.009,21 Бурханов Ильгиз Фасхутдинович 937.612,00 14.616.656,00 528.101,00 12.513.207,00 15.554.268,00 13.041.308,00 Коврижных Николай Петрович 705.600,00 420.000,00 186.802,70 487.200,00 1.125.600,00 674.002,70 Телицына Наталья Алексеевна 640.738,65 640.738,65 Чурин Анатолий Михайлович 563.596,87 246.859,02 567.949,01 199.913,30 810.455,89 767.862,31 Суворов Игорь Николаевич 538.197,76 1.452.921,27 527.473,74 1.628.475,79 1.991.119,03 2.155.949,53 Лугинин Георгий Васильевич 537.600,00 948.851,23 537.600,00 283.441,31 1.486.451,23 821.041,31 Каримуллина Александра Ивановна 335.346,18 203.305,11 1.238.135,22 192.171,84 538.651,29 1.430.307,06 Сыкчина Ольга Валерьевна 288.603,50 345.821,34 288.603,50 345.821,34