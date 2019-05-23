В Удмуртии предложили вернуть целевой набор в вузы и распределение

Вице-премьер Удмуртии Анатолий Строков предложил вернуть систему целевого набора в вузы. Также он считает необходимым распределять выпускников, обучавшихся за счет бюджета.

Таким образом чиновник хочет решить проблему с кадрами для предприятий республики, пишет «Коммерсант».

«Практика показывает, что целевой набор эффективен, если мы понимаем и можем прогнозировать, какие специальности нам будут необходимы в будущем», — цитирует газета председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяну Ишматову

Она уточнила, что пока в республике не будет вводиться обязательное распределение. Однако целевой набор уже ведется.

Предприятия и муниципалитеты и сейчас заключают договоры с абитуриентами на целевое обучение в средних специальных и высших учебных заведениях, после окончания выпускники обязаны проработать пять лет в той организации, которая их направила.

Ранее на заседании оргкомитета WorldSkills Russia представитель НИУ ВШЭ Исак Фрумин заявил, что молодежь испытывает необходимость в навигации и надеется на возвращение распределения.

