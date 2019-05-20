В Перми экс-депутат получил реальный срок за хищение более 200 млн рублей в «Экопромбанке»

Ленинский районный суд Перми огласил приговор экс-депутату регионального заксобрания и бывшему акционеру «Экопромбанка» Владимиру Нелюбину.

Обвиняемый был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что Нелюбин в 2012 году, занимая должность председателя наблюдательного совета в «Экопромбанке», похитил более 215 миллионов рублей, принадлежащих банку. Вместе со своим знакомым он заключил фиктивный договор займа, после чего обналичил деньги.

Также бывший парламентарий провел сделку с пермским бизнесменом по продаже недвижимости на сумму 7 млн рублей. Нелюбин не выполнил условия договора, присвоив все средства себе.

Гособвинитель предложил суду приговорить Нелюбина к десяти годам лишения свободы, так как его действия привели к банкротству банка. Сам обвиняемый не признал свою вину, передает «Коммерсант».

В итоге суд приговорил Нелюбина к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бизнесмена взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в России в прошлом году вынесли рекордное количество приговоров за экономические преступления.