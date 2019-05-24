В Марий Эл школьник на последнем звонке напал на депутата республиканского парламента

Выпускник школы в поселке Юрино во время линейки, посвященной последнему звонку, напал на депутата Госсобрания Марий Эл от «Единой России» Екатерину Вахитову, сообщает телеканал «Дождь».

Когда депутат приехала в школу, ученик стал громко возмущаться ее членством в «Единой России». Во время линейки подросток выбежал и ударил женщину кулаком по голове. Его сразу окружили и вывели из зала. По данному факту полиция проводит проверку. Представитель депутата пояснила телеканалу «360», что напавший подросток психически нездоров и имеет инвалидность.

Напомним, ранее сообщалось, что 17-летнего школьника, напавшего на одноклассников в Стерлитамаке, отправят на принудительное лечение в психбольницу. Его обвиняли в покушении на убийство нескольких человек и поджоге.

