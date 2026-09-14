Индекс Мосбиржи резко вырос на фоне новостей об энергоперемирии

Резкий скачок котировок стал реакцией рынка на заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Россией и Украиной

Фото: Артем Дергунов

Российский фондовый рынок продемонстрировал значительный рост. По данным торгов на 18:30, индекс Мосбиржи поднялся на 3,91%, достигнув отметки 2 370 пунктов. Спустя минуту показатель скорректировался до 2 367 пунктов, что соответствует росту в 3,79%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на платформу.

Резкий скачок котировок стал реакцией рынка на заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Дмитрий Зайцев