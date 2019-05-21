В Уфе главред «Медиакорсети» Абдуллин покинул пост

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Главный редактор уфимского издания «Медиакорсеть» (входит в холдинг «Ферст медиа инвест») Разиф Абдуллин покинул пост. При этом он останется работать в редакции как корреспондент.

«Причины ухода две. Главная — это рекомендации врачей больше двигаться. У главреда такой возможности, к сожалению, нет, а у обычного полевого корреспондента — вполне. Вторая причина — естественное желание усилить редакцию», — приводит слова Абдуллина «Коммерсант».

По данным газеты, новым главредом портала назначена Лилия Клюковская. До этого она трудилась в пресс-службе уфимского филиала «Бинбанка».