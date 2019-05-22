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В Ульяновской области построят новый ветропарк за 6,5 млрд рублей

15:58, 22.05.2019
В Ульяновской области построят новый ветропарк за 6,5 млрд рублей
Фото: ulgov.ru

В Ульяновской области будет построен новый ветропарк мощностью 75 МВт.Соглашение о намерениях инвестирования в его строительство заключено в рамках Международного форума по альтернативной энергетике ARWE 2019.

Документ подписали губернатор Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и генеральный директор компании EAB New Energy GmbH (Германия) Андреас Литцманн.

Немецкая компания намерена вложить в проект 6,5 млрд рублей. Приступить к его реализации инвестор планирует в 2019 году. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае могут построить ветропарк в 2020 году. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура
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