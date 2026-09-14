Мишустин поручил разработать меры защиты прав российских авторов за рубежом

Коммерциализация такой собственности необходима для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности креативных индустрий

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку разработать меры по защите прав российских авторов за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам Мишустина, есть сложности с сохранением российских товарных знаков в ряде зарубежных стран. Коммерциализация такой собственности необходима для повышения устойчивости и инвестиционной привлекательности креативных индустрий, подчеркнул он.

— Нужны механизмы, которые смогут эффективно противодействовать незаконному использованию авторских и смежных прав, — сказал премьер.

Ранее сообщалось, что Мишустин заявил о необходимости опираться на собственные разработки в условиях санкций.

Алсу Сабирзанова