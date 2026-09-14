На привлечение медиков в села и малые города выделят 300 млн

Еще около 140 млн добавят сами регионы

Фото: Руслан Ишмухаметов

На софинансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» дополнительно направят свыше 300 млн рублей из федерального бюджета. Еще около 140 млн добавят сами регионы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, передает пресс-служба правительства России.

По его словам, это позволит привлечь в сельскую местность, малые города и удаленные поселки порядка 500 медиков — врачей, фельдшеров, медсестер и акушерок. Программы продлены до 2030 года по поручению президента. Размер подъемных составляет от 500 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от уровня образования и района трудоустройства.

Ранее сообщалось, что коммерческая медицина заняла 25% рынка медуслуг в 2025-м. Объем коммерческого сегмента достиг 2,4 трлн руб.

Алсу Сабирзанова