Названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани

В столице Татарстана водителю на автовозе предложили зарплату до 350 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В сентябре самую высокую зарплату в Казани предлагают водителю на автовозе — от 150 до 350 тыс. рублей, премии и полис ДМС. Об этом сообщают аналитики российского сервиса по поиску работы SuperJob.

На втором месте с окладом от 150 тыс. находится вакансия детского врача-невролога в частном медцентре. Третью строчку занял ведущий менеджер по продажам для бизнеса с оплатой от 150 тыс. рублей в месяц, полисом ДМС и возможностью удаленной работы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Менеджеру по продаже страховых услуг готовы платить от 120 тыс., мастеру участка производства — от 100 до 116 тыс. рублей при наличии соцпакета и корпоративной ипотеки.

В топ высокооплачиваемых предложений сентября вошли вакансии из здравоохранения, промышленности, строительства, IT и сферы квалифицированных рабочих. В Москве лидером стал коммерческий директор с зарплатой от 400 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — врач УЗИ-диагностики с доходом от 210 тыс.

Ранее сообщалось, что зарплаты курьеров в России за год выросли на 23%, а количество вакансий в сфере доставки увеличилось более чем вдвое.

Зульфат Шафигуллин