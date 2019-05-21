Доход главы Марий Эл в 2018 году сократился на 1,7 млн рублей

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 4,4 млн рублей, что на 1,7 млн меньше, чем в 2017 году.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, размещенных на сайте главы республики, в собственности у Евстифеева находятся земельный участок площадью 2 314 кв. м, жилой дом площадью 347,7 кв. м, квартира площадью 132,4 кв. м, два машиноместа площадью 23,4 и 21,7 кв. м, а также гараж площадью 65,4 кв. метра и баня.

Кроме того, главе Марий Эл принадлежит легковой автомобиль Mercedes S 500 и мотовездеход Honda. В его пользовании находится квартира площадью 143,6 кв. м.

Супруга Евстифеева в 2018 году заработала чуть более 470 тысяч рублей. В 2017 году ее доход составлял свыше 548 тысяч рублей. Супруга главы Марий Эл владеет двумя земельными участками площадью 83 305 и 32 613 кв. м, а также квартирой площадью 229,7 кв. м и боксом площадью 16,7 кв. м.

Напомним, что по итогам 2017 года Александр Евстифеев заработал 6,1 млн рублей.

