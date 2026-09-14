Рифат Шавалиев возглавил Завод запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ»

Свою карьеру на предприятии он начал в 2006 году в качестве оператора автоматических и полуавтоматических линий на заводе двигателей

С 14 сентября 2026 года Рифат Шавалиев назначен директором Завода запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК) ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

В 2009 году он окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки».

Профессиональный путь Рифата Шавалиева неразрывно связан с КАМАЗом. Свою карьеру на предприятии он начал в 2006 году в качестве оператора автоматических и полуавтоматических линий на заводе двигателей. В период с 2009 по 2019 год прошел путь от мастера цеха ремонта и обслуживания технологического оборудования до начальника термического цеха завода двигателей.

В 2019 году Шавалиев перешел на Завод запасных частей и компонентов, где возглавил цех производства корпусных деталей и сборки КПП. В 2021 году он был назначен начальником цеха валов. Последним местом работы перед назначением на должность директора стал пост руководителя термогальванического производства завода двигателей, который он занимал с 2024 года.

Примечательно, что предыдущий руководитель ЗЗЧиК Андрей Жандаров с 1 сентября 2026 года занял должность директора Завода мостов ПАО «КАМАЗ».

Дмитрий Зайцев