При пожаре в Удмуртии погибли пять человек

Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в селе Пудем в Удмуртии.

Инцидент случился в ночь на четверг, 23 мая. После ликвидации возгорания были обнаружены тела пяти человек, в том числе одной женщины. По предварительной версии, компания злоупотребляла спиртными напитками.

В качестве одной из причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в СУ СКР по Удмуртии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее Минприроды Удмуртии объявило особый противопожарный режим.