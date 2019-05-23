При пожаре в Удмуртии погибли пять человек
Следком возбудил уголовное дело по факту пожара в частном доме в селе Пудем в Удмуртии.
Инцидент случился в ночь на четверг, 23 мая. После ликвидации возгорания были обнаружены тела пяти человек, в том числе одной женщины. По предварительной версии, компания злоупотребляла спиртными напитками.
В качестве одной из причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в СУ СКР по Удмуртии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее Минприроды Удмуртии объявило особый противопожарный режим.Происшествия Удмуртия
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