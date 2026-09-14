Стали известны гонорары артистов двух фестивалей в Казани

За федеральных артистов придется выложить более 10 миллионов рублей

Фото: Сергей Козлов

20 сентября у «Чаши» в Казани состоится фестиваль «Время быть вместе». В ходе мероприятия отличившимся жителям вручат свидетельства о размещении на электронной Доске почета Татарстана, а для гостей будут организованы мастер-классы, благотворительная площадка и детская зона.

Концертная программа включает выступления Татьяны Куртуковой, Мии Бойки, групп «Отпетые мошенники» и «Кар-мэн», а также Гузель Уразовой, Салавата Фатхетдинова и Фирдуса Тямаева.

— Татьяна Куртукова выступает примерно за 4 млн рублей, Миа Бойка — около 3 млн, «Отпетые мошенники» — 1,2 млн, «Кар-мэн» — от 1,5 до 2 млн, — сообщил директор международного агентства RocketBooking Антон Добрин в разговоре с изданием «Реальное время».

По словам Добрина, выступление группы The Hatters обойдется примерно в 2,5—3 миллиона рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что во время выборов в Госдуму в Казани пройдут два праздника. 18 и 20 сентября горожан будут ждать у «Чаши» The Hatters, «Отпетые мошенники», Татьяна Куртукова, Миа Бойка, «Кар-мэн». Не обойдется и без татарской эстрады: на сцене споют Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов и Фирдус Тямаев. Также казанцев ждут ярмарки, а школьников — уроки на открытом воздухе и экскурсии на предприятия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дмитрий Зайцев