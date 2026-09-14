ЦБ работает над расширением использования СБП за рубежом
Регулятор также работает над расширением использования карт «Мир»
Банк России продолжит работу над расширением использования системы быстрых платежей для трансграничных переводов, а также продвижением карт «Мир» за рубежом. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028—2029 годов, передает ТАСС.
Кроме того, регулятор планирует внедрять альтернативные схемы расчетов, которые позволят россиянам оплачивать товары и услуги за границей.
Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 14%. Такое решение принял совет директоров регулятора.
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