ЦБ работает над расширением использования СБП за рубежом

Регулятор также работает над расширением использования карт «Мир»

Фото: Максим Платонов

Банк России продолжит работу над расширением использования системы быстрых платежей для трансграничных переводов, а также продвижением карт «Мир» за рубежом. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028—2029 годов, передает ТАСС.

Кроме того, регулятор планирует внедрять альтернативные схемы расчетов, которые позволят россиянам оплачивать товары и услуги за границей.

Ранее сообщалось, что Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне — 14%. Такое решение принял совет директоров регулятора.

Алсу Сабирзанова