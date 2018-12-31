Башкирская неделя: эхо Соликамска, новый татаро-башкирский спор и «наше искусство» Шевчука

События недели Башкортостана: погибшие шахтеры, лучший татарский певец Элвин Грей и новый дизайн для «Башавтотранса»

На прошедшей неделе главным событием Башкирии, безусловно, стала трагедия в Пермском крае. Из-за пожара на шахте в Соликамске погибли девять человек, в том числе и жители республики. Однако последние дни уходящего года запомнятся также спорами о татарской породе лошадей, новым титулом Элвина Грея, голосованиями за дизайн и названия, а также словами президента РТ Рустама Минниханова: «Ближе татарина и башкира нет никого». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Соликамский провал

В субботу, 22 декабря, в Соликамске на шахте «Уралкалия» начался пожар. В результате происшествия девять человек оказались заблокированы. В списке застрявших на глубине 340 м шахтеров оказались двое жителей Уфы. Следком предположил, что они погибли.

Пожар был потушен в воскресенье. Спасатели подняли тела восьми рабочих. Позже был обнаружен и девятый.

При этом работы на шахте проводила башкирская компания «Управление строительства №30». Уже во вторник четверо сотрудников компании были арестованы по делу о пожаре.

Соболезнования близким погибших выразили все — от президента РФ Владимира Путина до мэра Уфы Ульфата Мустафина. Руководство «Уралкалия» решило выделить семьям погибших по 3 млн рублей.

Стало известно, что Ростехнадзор планировал проверить шахту в Соликамске в январе 2019 года. В четверг, 27 декабря, глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что причиной пожара могло стать возгорание стройматериалов.

Татаро-башкирская лошадь

В Минсельхозе РТ объявили о регистрации татарской породы лошадей. Однако в Башкирии отреагировали на такой ход весьма остро. Многие деятели республики обвиняют соседей в «краже» бренда.

«Мы у них — полслогана, они у нас — целую лошадь!» — написал на своей странице в Facebook глава совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов.

В Минсельхозе РТ объявили о регистрации татарской породы лошадей. В Башкирии отреагировали на такой ход весьма остро



Председатель РОО «Башкорт» Фаиль Алсынов вспомнил о конфликтах вокруг таких национальных брендов, как курай и Кыш Бабай.

Башкирский фермер Хасан Идиятуллин рассказал, что зарегистрированные как татарские скакуны были завезены в РТ из его хозяйства.

Эти дискуссии проходят на фоне заявления президента Татарстана Рустама Минниханова о братских узах двух народов.

«Я считаю, что ближе татарина и башкира нет никого. У нас несколько произношение только разное», — сказал на пресс-конференции Минниханов.

При этом, напомним, на прошлой неделе спор между татарскими и башкирскими общественниками возник на фоне заявлений о переписывании истории. Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов обвинил ученых из Башкирии в «переделе культурного наследия».

Земфира Узбековна

Высшая квалификационная коллегия судей РФ утвердила единственного кандидата на пост председателя Верховного суда Башкирии: Земфиру Узбековну Латыпову. Пока она назначена исполняющей обязанности главы ВС РТ.

Теперь российский президент должен подписать указ о ее назначении. Как выяснило «Реальное время», среди уфимских юристов она считается темной лошадкой. И даже выносила решение о высшей мере наказания — смертная казнь.

Хабиров на коне

Вернувшийся в республику Радий Хабиров, занявший пост врио главы Башкирии, успел довольно высоко подняться в рейтинге губернаторов по итогам 2018 года. Он занял 11-е место, вплотную подобравшись к первой десятке.

Это можно связать с активными перестановками во власти. Например, на минувшей неделе Хабиров назначил нового главу Госкомстроя РБ. Им стал экс-гендиректор «Башгражданстроя» Марат Ахмадуллин.

Новым главой Госкомстроя РБ стал экс-гендиректор «Башгражданстроя» Марат Ахмадуллин. Фото ufa.dixinews.ru



Кроме того, новый «башлык» уже прославился разносами, которые устраивает своим подчиненным. На неделе он отчитал нового главу Минэкологии РБ за ситуацию с карьерами и раскритиковал чиновников из-за новогоднего утренника для детей-инвалидов в одном из районов республики. Любопытно, что на этом фоне спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, следуя завету Радия Фаритовича, запретил чиновникам вход в здание парламента с новогодними подарками.

Также на минувшей неделе бывший мэр Уфы Ирек Ялалов, ушедший в сентябре в Совет Федерации, не стал комментировать политику Хабирова. Последний обвинял прежнее руководство республики и города в отсутствии любви к Уфе, на что Ялалов горячо возразил и подчеркнул, что любит столицу Башкирии всем сердцем. А вот говорить о деятельности «башлыка» отказался, объяснив это тем, что не следит сейчас за политикой в регионе.

Певцы Башкирии



В пятницу Радий Хабиров призвал жителей Башкирии проголосовать за Рушану Валиеву из Толбазов в проекте «Голос». В итоге девушка вышла в финал.



На прошлых выходных был назван и самый популярный исполнитель Татарстана, по версии фестиваля «Татар жыры». И первое место в номинации занял уфимский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей. Напомним, что он же стал самым дорогим татарским исполнителем на новогодние праздники.

Культурная дюжина Башкирии



На этой неделе уфимский журналист Лейла Аралбаева отобрала для «Реального времени» 12 главных событий Башкирии в сфере культуры. Элвин Грей вошел и сюда, дав главный концерт года.

В список попал и главный культурный бренд года — башкирский курай. Там же расположились карикатурист Камиль Бузыкаев, постановка спектакля «Зулейха открывает глаза» и книга «Мустай. Интервью, которого никогда не было».





Событием стало открытое явление в свет карикатуриста Камиля Бузыкаева. Фото mkset.ru

Аресты и сроки



В последнюю неделю года уфимский суд продлил арест всем троим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании коллеги — девушки-дознавателя. Остался под стражей и бывший зампрокурора республики Олег Горбунов. Возможно, в деле появился и еще один фигурант: стало известно о задержании еще одного высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства.

В то же время суд в Уфе приговорил фигурантов дела об убийстве стерлитамакского бизнесмена. После чего один из киллеров напал на съемочную группу «Вестей».

Как стало известно «Реальному времени», в Башкирии полиция задержала «смотрящего» из крупной российской наркогруппировки.

Шевчук, дизайн «Башавтотранса» и самолет Путина

На этой неделе лидер группы ДДТ Юрий Шевчук поздравил жителей республики с выходом книги «Любимые художники Башкирии».

«Да здравствует башкирское искусство, наше искусство!» — сказал Шевчук на видеокамеру.

Приобщиться к прекрасному дали всем жителям РБ: «Башавтотранс» провел голосование по выбору нового дизайна для автобусов предприятия. В опросе участвовало более 40 тысяч человек. Новая расцветка автобусов (полоска с цветами башкирского флага) будет введена до конца 2019 года.

Юрий Шевчук поздравил жителей республики с выходом книги «Любимые художники Башкирии». Фото kulturarb.ru

Эстафету переняли власти Уфы, Горсовет предложил жителям придумать новые названия для улиц и скверов.

А вот президент РФ Владимир Путин решил оказать адресную помощь. Он пригласил тяжелобольного ребенка из Сибая Арслана Каипкулова в Москву. Мальчик мечтал снять видеоролик о президентском самолете.

Тем временем бывший исполнительный директор Корпорации развития РБ возглавил Корпорацию развития Республики Крым.

А вот в Сибае, который две недели назад задыхался от смога, вновь обнаружились экологические проблемы. Жители опять почувствовали неприятный запах. Однако причиной в этот раз назвали Сибайский завод буровых реагентов. Приставы закрыли предприятие.

Такими были предновогодние дни в Башкирии.