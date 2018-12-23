«Уралкалий» выделит семьям погибших на шахте в Соликамске по 3 млн рублей
Компания «Уралкалий» выплатит семьям работников «УС-30», погибших в шахте Соликамска Пермского края, по 3 млн рублей.
«Компанией «Уралкалий» принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 млн рублей», — говорится в сообщении компании.
Напомним, накануне произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.
Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших. В регионе объявлен траур 24 декабря. По делу задержаны четыре работника подрядной организации УС-30.Происшествия Башкортостан
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