Пожар в шахте в Соликамске потушили

Пожарные полностью ликвидировали все очаги горения на шахте «Уралкалия» в Соликамске.

«По данным оперативного штаба, пожар полностью потушен, все очаги горения ликвидированы», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативном штабе ЧС.

Напомним, накануне произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших. В регионе объявлен траур 24 декабря. По делу задержаны четыре работника подрядной организации УС-30.