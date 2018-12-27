Суд продлил арест экс-зампрокурора Башкирии Олегу Горбунову до марта

Ленинский районный суд Уфы продлил арест бывшему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову, обвиняемому в получении взятки.

Ходатайство о продлении ареста подавал следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Дмитрий Кузнецов. В итоге Горбунов останется в СИЗО до 10 марта 2019 года, передает «Коммерсант».

Кроме того, Следком объединил расследование семи резонансных дел по фактам получения и передачи взяток прокурорами, предпринимателями и чиновниками Башкирии.

Фигурантами одного дела теперь являются экс-прокурор Советского района Уфы Рамиль Рамазанов, бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов, коммерсант Феим Мухитов и предприниматель-юрист Вадим Рамазанов.

Напомним, ранее оперативники задержали Горбунова при попытке вылететь за рубеж. Позже он был арестован по решению Басманного суда Москвы.

Экс-зампрокурора Башкирии подозревается в получении взятки в размере 10 млн рублей. По версии следствия, в 2017 году вместе с Шаретдиновым он получил деньги от первого замглавы администрации Уфы.



