Элвин Грей стал лучшим артистом Татарстана

Самым популярным исполнителем Татарстана по итогам года стал Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей.



Исполнитель стал победителем в соответствующей номинации в рамках фестиваля «Татар жыры». На мероприятии присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов вместе со своей супругой, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что в ходе мероприятия объявили победителей в ряде номинаций, среди которых «Лучший дуэт», «Лучший видеоклип», «Открытие года» и многие другие. «Татар жыры» проводится с 1999 года для подведения итогов музыкального года татарской эстрады.

Напомним, самым дорогим татарским певцом стал Радик Юльякшин (более известный как Элвин Грей) с гонораром для корпоративов в предновогодние недели до 0,5 млн рублей за выступление.



Подробно о самых дорогостоящих выступлениях звезд татарской эстрады — в материале «Реального времени».