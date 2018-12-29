Горосовет Уфы предложил жителям придумать новые названия для улиц и скверов

Городской совет объявил о старте конкурса «Уфимские улицы», в рамках которого жители могут предложить свои варианты названий улиц, площадей и скверов.

В конкурсе могут участвовать все уфимцы независимо от возраста, кроме муниципальных служащих. Предложения принимаются с 9 января по 7 марта 2019 года.

Название должно быть креативным, оригинальным, запоминающимся, содержать не более двух слов, отвечать нормам современных русского и башкирского языков, быть благозвучными и удобопроизносимыми, рассказали в пресс-службе Горсовета.

Авторов шести лучших работ организаторы отметят призами. Также названия-победители будут переданы в Главархитектуру и учтены при наименовании новых адресных элементов города. Подробнее об участии — на сайте госоргана.

Добавим, в августе этого года депутаты Горсовета поддержали инициативу жителя Уфы Юмадила Юмагужина о появлении в городе улицы Северных Амуров.

Напомним, ранее в Казани официально открылся новый бульвар «Белые цветы» по улице Абсалямова.



