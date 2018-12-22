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Подрядные работы на шахте в Соликамске проводила башкирская компания

20:28, 22.12.2018
Подрядные работы на шахте в Соликамске проводила башкирская компания
Фото: скриншот - youtube.com

Башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило ремонтные работы на шахте в Соликамске, где произошел пожар в субботу, 22 декабря.

ФГУП «Управление строительства №30» является крупной многофункциональной стройорганизацией, осуществляющую строительство тоннелей, наклонных и вертикальных стволов на промышленных объектах, передает «Коммерсант».

В качестве генподрядчика компания занималась строительством метро в Челябинске, Екатеринбурге и Самаре. В Пермском крае компания помимо «Уралкалия» сотрудничала с «Акроном».

Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В Сети появилось видео с пожара в Соликамске.

Ранее сообщалось, что двое из девяти горняков, заблокированных в шахте Соликамска, являются жителями Уфы.

Общество Башкортостан
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