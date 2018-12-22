Подрядные работы на шахте в Соликамске проводила башкирская компания
Башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило ремонтные работы на шахте в Соликамске, где произошел пожар в субботу, 22 декабря.
ФГУП «Управление строительства №30» является крупной многофункциональной стройорганизацией, осуществляющую строительство тоннелей, наклонных и вертикальных стволов на промышленных объектах, передает «Коммерсант».
В качестве генподрядчика компания занималась строительством метро в Челябинске, Екатеринбурге и Самаре. В Пермском крае компания помимо «Уралкалия» сотрудничала с «Акроном».
Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В Сети появилось видео с пожара в Соликамске.
Ранее сообщалось, что двое из девяти горняков, заблокированных в шахте Соликамска, являются жителями Уфы.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым