Ирек Ялалов — о Хабирове: «Я дистанцировался и не участвовал в этих обсуждениях и перипетиях»

Экс-глава Уфы Ирек Ялалов не стал комментировать назначение Радия Хабирова на должность врио главы Башкирии.

Во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» бывший мэр на вопрос журналиста о приходе Хабирова в республику заявил, что перестал вникать в кадровые перестановки, когда стал членом Совета Федерации.

«Я дистанцировался и не участвовал в этих обсуждениях и перипетиях. Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, ни комментировать», — отметил Ялалов.

Ранее сообщалось, что суд пригласит на процесс по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова его экс-начальника — сенатора от Башкирии Ирека Ялалова. Он должен будет дать показания как свидетель.