Полицейские задержали в Башкирии «смотрящего» из крупной российской наркогруппировки

Фото: источник «Реального времени»

В Башкирии арестовали 54-летнего жителя города Учалы по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Мужчина был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по борьбе с организованной преступностью. При осмотре у гражданина было изъято шесть пакетиков с синтетическим наркотиком.

Задержанный ранее неоднократно имел проблемы с законом, в том числе еще во времена СССР. Пояснять что-либо полицейским он не стал, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

По информации источника «Реального времени», подозреваемый является так называемым «смотрящим», который входит в одну из крупных наркогруппировок страны.

По факту незаконного хранения наркотиков следователями возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если вина мужчины будет доказана, то ему может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Напомним, ранее вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы в США.