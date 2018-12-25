Новости общества

16:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ближе татарина и башкира нет никого — Минниханов

16:22, 25.12.2018 1
Ближе татарина и башкира нет никого — Минниханов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, как намерен выстраивать отношения с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Он заявил, что республики должны помогать друг другу.

«Иногда любят это дело поджигать. Но я считаю, что ближе татарина и башкира нет никого. У нас несколько произношение только разное», — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

Президент РТ отметил, что Радий Хабиров — опытный политик и прошел хорошую школу в администрации президента РФ и в качестве мэра Красногорска. «Вообще, и с Хамитовым у нас не было никаких споров», — добавил Минниханов.

«Башкортостан — самодостаточная территория, мощнейший регион страны. Татарстан тоже самодостаточный. Нам только дружить и больше интегрировать общие интересы — наши нефтехимические, машиностроительные комплексы», — заключил президент РТ.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:43
    Башкир правильно, а не башкирин.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты