Радий Хабиров занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров занял 11-е место в Национальном рейтинге губернаторов.

Список глав регионов составил ЦИК «Рейтинг» по итогам 2018 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

По их результатам мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место, на втором — губернатор Тюменской области Александр Моор, на третьем — глава Тульской области Алексей Дюмин.

Радий Хабиров расположился между главой Санкт-Петербурга Александром Беловым, находящимся на 10-м месте, и губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, который находится на 12-м месте.

«Хабиров позиционируется как харизматичный и авторитетный политик, который пришел в регион надолго. Он позиционирует себя как прямой проводник идей президента. Врио главы Башкирии знает, что делать, имеет собственный план действий и логику развития республики. Однако некоторое беспокойство вызывают трения в команде самого Хабирова», — считает политолог, профессор кафедры философии, социологии и политологии Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы Уфы Дмитрий Михайличенко.

Напомним, ранее глава Уфы занял седьмое место в Национальном рейтинге мэров.