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Путин поручил оказать помощь семьям погибших в шахте в Соликамске

13:30, 23.12.2018
Путин поручил оказать помощь семьям погибших в шахте в Соликамске
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин запросил отчет по ситуации на шахте в Соликамске и поручил оказать максимальную помощь родным погибших строителей.

«Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчет по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю. И два основных поручения — это максимальная помощь родным и близким и максимально объективное и всестороннее изучение тех обстоятельств, почему так произошло», — передает ТАСС со ссылкой на губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности погибших. Выяснилось, что пять человек были из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края. По погибшим в регионе объявлен траур 24 декабря.

Напомним, башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило ремонтные работы на шахте в Соликамске, где произошел пожар в субботу, 22 декабря.

Происшествия Башкортостан
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