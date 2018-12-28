Новости общества

13:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главой Корпорации развития Крыма назначен бывший башкирский чиновник

12:04, 28.12.2018
Главой Корпорации развития Крыма назначен бывший башкирский чиновник
Фото: pixabay.com

Выходец из Башкирии Наиль Габбасов возглавил Корпорацию развития Республики Крым. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивико.

Ранее бывший гендиректор КРРК Николай Сапрунов уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Габбасов уже приступил к работе на новом посту. Одна из обозначенных для него задач — сделать Крым привлекательным для инвесторов.

До приезда в Крым Наиль Габбасов занимал должность исполнительного директора Корпорации развития РБ.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил нового главу Госкомстроя РБ.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты