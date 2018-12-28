Главой Корпорации развития Крыма назначен бывший башкирский чиновник

Выходец из Башкирии Наиль Габбасов возглавил Корпорацию развития Республики Крым. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивико.

Ранее бывший гендиректор КРРК Николай Сапрунов уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Габбасов уже приступил к работе на новом посту. Одна из обозначенных для него задач — сделать Крым привлекательным для инвесторов.

До приезда в Крым Наиль Габбасов занимал должность исполнительного директора Корпорации развития РБ.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил нового главу Госкомстроя РБ.