Главой Корпорации развития Крыма назначен бывший башкирский чиновник
Выходец из Башкирии Наиль Габбасов возглавил Корпорацию развития Республики Крым. Об этом сообщила на пресс-конференции вице-премьер российского правительства Крыма Ирина Кивико.
Ранее бывший гендиректор КРРК Николай Сапрунов уволился с занимаемой должности по собственному желанию. Габбасов уже приступил к работе на новом посту. Одна из обозначенных для него задач — сделать Крым привлекательным для инвесторов.
До приезда в Крым Наиль Габбасов занимал должность исполнительного директора Корпорации развития РБ.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил нового главу Госкомстроя РБ.ОбществоВласть Башкортостан
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