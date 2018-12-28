Наемный убийца после оглашения приговора напал на съемочную группу «Вестей» в Башкирии

В Башкирии в коридоре суда наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей».

Инцидент произошел после оглашения приговора во время конвоирования мужчины по коридору зала суда. На кадрах видно, как преступник со всей силы пинает ногой по видеокамере. Пострадал оператор съемочной группы — у него травма руки.

Добавим, в суде рассматривалось дело по факту убийства башкирского предпринимателя. По версии следствия, в 2017 году 42-летний коммерсант задолжал владельцу предприятия «Химпромстрой» почти 1,5 миллиона рублей и, чтобы не отдавать долг, решил организовать его убийство. Для этого он нанял пособника, который привлек еще двух человек.

В итоге бизнесмена злоумышленники убили гвоздодером в его доме, а его супругу ударили молотком. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Киллеры инсценировали убийство под ограбление. За совершенное преступление 24-летний исполнитель получил от заказчика 700 тысяч рублей, из которых по 50 тысяч рублей отдал своим сообщникам

Суд проходил при участии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт всем фигурантам уголовного дела, сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Приговором Верховного суда республики организатору убийства назначено 19 лет лишения свободы, непосредственному исполнителю убийства — 24 года лишения свободы, а двое пособников осуждены к 18 и 5 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 года до полутора лет. Отбывать наказания осужденные будут в исправительных колониях строгого и общего режимов.

Напомним, ранее в Москве напали на заместителя главреда «Эха Москвы».