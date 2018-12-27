Глава МЧС России назвал возможную причину пожара на шахте в Соликамске

Возможной причиной пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске, где погибли девять рабочих, могло стать возгорание строительных материалов. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, также существуют другие версии, но одной из самых вероятных причин трагедии является возгорание, произошедшее со строительными материалами, так как в шахте проходили ремонтные работы.

Напомним, в субботу, 22 декабря, произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибли девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае 24 декабря был объявлен траур.



