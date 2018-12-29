Рушана Валиева, спев Земфиру, вышла в финал «Голоса»

Уроженка Башкирии Рушана Валиева вышла в финал проекта «Голос.Перезагрузка» на Первом канале.

19-летняя девушка из Толбазов исполнила песню Земфиры «Ариведерчи». По итогам голосования ей удалось обойти своего оппонента Даниеля Рустамова и попасть в финал.

Вне конкурса Рушана спела с Филиппом Киркоровым хит «Цвет настроения синий».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал проголосовать за Рушану Валиеву в полуфинале и финале «Голоса».