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Следком сообщил о возможной гибели рабочих на шахте в Соликамске

18:29, 22.12.2018
Следком сообщил о возможной гибели рабочих на шахте в Соликамске
Фото: скриншот видео youtube.com

Следователи сообщили о возможной гибели девяти рабочих в результате пожара на строящемся стволе рудника шахты в Соликамске Пермского края.

«В зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации, имеются основания полагать, что люди погибли», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц).

Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. Ранее в сети появилось видео с пожара в Соликамске.

Происшествия
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