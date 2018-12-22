Следком сообщил о возможной гибели рабочих на шахте в Соликамске

Следователи сообщили о возможной гибели девяти рабочих в результате пожара на строящемся стволе рудника шахты в Соликамске Пермского края.



«В зоне задымления находятся девять сотрудников подрядной организации, имеются основания полагать, что люди погибли», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более лиц).

Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. Ранее в сети появилось видео с пожара в Соликамске.