Среди заблокированных в шахте рабочих в Соликамске есть двое жителей Уфы
Двое из девяти горняков, заблокированных в шахте Соликамска, являются жителями Уфы.
Список с именами рабочих опубликовал телеканал РЕН ТВ. Среди них – шесть шахтеров из Пермского края, двое – из Уфы, один из Краснодарского края.
- Беклинев Сергей из Соликамска;
- Панов Алексей из поселка Усово;
- Богатырев Александр из Соликамска;
- Прошкин Илья из поселка Усово;
- Кнауб Виктор из поселка Сараны;
- Игнатенко Сергей из города Гуково;
- Томшин Сергей из Уфы;
- Абрамов Антон из Уфы;
- Чубенко Александр из из станицы Курьинская Краснодарского края.
Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В сети появилось видео с пожара в Соликамске.
Ранее Следком сообщил о возможной гибели рабочих на шахте.
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