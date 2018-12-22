Среди заблокированных в шахте рабочих в Соликамске есть двое жителей Уфы

Двое из девяти горняков, заблокированных в шахте Соликамска, являются жителями Уфы.

Список с именами рабочих опубликовал телеканал РЕН ТВ. Среди них – шесть шахтеров из Пермского края, двое – из Уфы, один из Краснодарского края.

Беклинев Сергей из Соликамска; Панов Алексей из поселка Усово; Богатырев Александр из Соликамска; Прошкин Илья из поселка Усово; Кнауб Виктор из поселка Сараны; Игнатенко Сергей из города Гуково; Томшин Сергей из Уфы; Абрамов Антон из Уфы; Чубенко Александр из из станицы Курьинская Краснодарского края.

Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В сети появилось видео с пожара в Соликамске.

Ранее Следком сообщил о возможной гибели рабочих на шахте.



