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Среди заблокированных в шахте рабочих в Соликамске есть двое жителей Уфы

19:15, 22.12.2018
Среди заблокированных в шахте рабочих в Соликамске есть двое жителей Уфы
Фото: скриншот - youtube.com

Двое из девяти горняков, заблокированных в шахте Соликамска, являются жителями Уфы.

Список с именами рабочих опубликовал телеканал РЕН ТВ. Среди них – шесть шахтеров из Пермского края, двое – из Уфы, один из Краснодарского края.

  1. Беклинев Сергей из Соликамска;
  2. Панов Алексей из поселка Усово;
  3. Богатырев Александр из Соликамска;
  4. Прошкин Илья из поселка Усово;
  5. Кнауб Виктор из поселка Сараны;
  6. Игнатенко Сергей из города Гуково;
  7. Томшин Сергей из Уфы;
  8. Абрамов Антон из Уфы;
  9. Чубенко Александр из из станицы Курьинская Краснодарского края.

Напомним, пожар на шахте в Пермском крае произошел на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В сети появилось видео с пожара в Соликамске.

Ранее Следком сообщил о возможной гибели рабочих на шахте.

Происшествия Башкортостан
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