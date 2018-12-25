Путин пригласил семью из Башкирии на прогулку по предновогодней Москве

Президент России Владимир Путин позвонил 15-летнему школьнику из башкирского города Сибай Арслану Каипкулову, которому помог исполнить мечту: снять видеоролик про борт №1 — Ил-96-300. Президент предложил мальчику экскурсию по праздничной предновогодней Москве.



«Если вы не против, было бы интересно и вам, и ему», — предложил Путин в разговоре с мамой мальчика.

Для тяжелобольного ребенка, прилетевшего в Москву из Башкирии с мамой, организовали экскурсию по самолету президента, сообщает ТАСС. Арслан рассказал главе государства про экскурсию и о планах сделать небольшой сюжет про президентский самолет.

По словам мальчика, он еще пробудет в Москве некоторое время, поскольку будет проходить реабилитацию.

Ранее президент России Владимир Путин побывал на форуме добровольцев России, где пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции «Мечтай со мной».

