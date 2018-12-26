Спикер Курултая Башкирии запретил чиновникам входить в здание Госсобрания с подарками

Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев запретил чиновникам вход в здание парламента с новогодними подарками. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

Толкачев сообщил, что дал распоряжение охране не пропускать в здание Госсобрания людей с пакетами, коробками, корзинам и так далее. По его словам, депутаты и сотрудники секретариата в полной мере обеспечены календарями, блокнотами и другими канцелярскими принадлежностями.

«Подарки пусть получат дети. Не ставьте в неудобное положение ни себя, ни других», — отметил спикер парламента.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к региональным чиновникам с просьбой отменить обряд обмена дорогими подарками в канун Нового года.