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Спикер Курултая Башкирии запретил чиновникам входить в здание Госсобрания с подарками

12:01, 26.12.2018
Спикер Курултая Башкирии запретил чиновникам входить в здание Госсобрания с подарками
Фото: gsrb.ru

Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев запретил чиновникам вход в здание парламента с новогодними подарками. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.

Толкачев сообщил, что дал распоряжение охране не пропускать в здание Госсобрания людей с пакетами, коробками, корзинам и так далее. По его словам, депутаты и сотрудники секретариата в полной мере обеспечены календарями, блокнотами и другими канцелярскими принадлежностями.

«Подарки пусть получат дети. Не ставьте в неудобное положение ни себя, ни других», — отметил спикер парламента.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к региональным чиновникам с просьбой отменить обряд обмена дорогими подарками в канун Нового года.

ОбществоВласть Башкортостан
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