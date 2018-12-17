Президент Академии наук Татарстана: «В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия»

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов заявил, что ученые Татарстана должны бороться с «переписыванием истории». В этом он обвинил коллег из Башкирии.

«В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия. Нам нужна целенаправленная работа, чтобы история не переписывалась, нужны подготовленные молодые доктора (исторических) наук, знающие средневековье, нужна правительственная поддержка», — передает слова Салахова корреспондент «Реального времени».

На выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам глава АН РТ рассказал также, что татарстанские ученые получают гранты через федеральные программы «в отличие от Башкортостана».