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Президент Академии наук Татарстана: «В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия»

14:41, 17.12.2018 6
Президент Академии наук Татарстана: «В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия»
Фото: realnoevremya.ru

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов заявил, что ученые Татарстана должны бороться с «переписыванием истории». В этом он обвинил коллег из Башкирии.

«В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия. Нам нужна целенаправленная работа, чтобы история не переписывалась, нужны подготовленные молодые доктора (исторических) наук, знающие средневековье, нужна правительственная поддержка», — передает слова Салахова корреспондент «Реального времени».

На выездном заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам глава АН РТ рассказал также, что татарстанские ученые получают гранты через федеральные программы «в отличие от Башкортостана».

ОбществоОбразованиеИстория БашкортостанТатарстан
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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 14:46
    где было выездное заседание,в Башкирии?
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  • Анонимно 15:02
    Смешно слышать это от Салахова
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  • Анонимно 15:11
    К чему всё это?
    Конкретно какая мифологизация истории?
    Физику уже мифологизуют с математикой.
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  • Анонимно 15:11
    В выходные была передача про Башкирию на Россия-24. Почему-то там показали татарские деревни и татарские обычаи, назвав их башкирскими. Очень удивилась. Как у кочевников , которые , еще в 19 веке, постоянно кочевали туда-сюда, могли быть обычаи оседлых татар?
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  • Анонимно 15:13
    Происходит вообще чудовищное. Институт истории Башкортостана занимается подтасовкой истории под башкир. Между тем все это делается на деньги татар, в огромном количестве там проживающих.
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  • Анонимно 15:55
    я согласна с Салаховым
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