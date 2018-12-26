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Юрий Шевчук: «Да здравствует башкирское искусство, наше искусство!»

14:35, 26.12.2018
Юрий Шевчук: «Да здравствует башкирское искусство, наше искусство!»
Фото: скриншот - vk.com

Основатель и лидер группы ДДТ, народный артист РБ Юрий Шевчук поздравил жителей региона с выходом книги «Любимые художники Башкирии».

Экземпляр музыкант получил почтой от ее автора — Наиля Махмутова. В книге представлены очерки об известных художниках республики. Кроме того, одна из глав посвящена матери Шевчука, которая также является художников, передает «Башинформ».

«Книга замечательная! Там есть все: есть башкирское небо, реки, горы, люди. Главное – люди! Да здравствует искусство! Да здравствует башкирское искусство, наше искусство!», — сказал Шевчук.

Напомним, ранее Юрий Шевчук выступал за сохранение башкирских шиханов.

ОбществоКультура Башкортостан
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