Суд продлил арест третьему фигуранту дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
Советский районный суд Уфы продлил срок ареста экс-начальнику ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву, обвиняемому в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.
Экс-полицейский будет находиться в СИЗО до 28 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Руслана Ахмадуллина. По его словам, защита намерена обжаловать решение суда в ближайшее время.
Ранее был продлен арест до аналогичной даты еще двоим фигурантам дела — Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву.
Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.Общество Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым