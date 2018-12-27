Суд продлил арест третьему фигуранту дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе

Советский районный суд Уфы продлил срок ареста экс-начальнику ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву, обвиняемому в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе.

Экс-полицейский будет находиться в СИЗО до 28 февраля, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Руслана Ахмадуллина. По его словам, защита намерена обжаловать решение суда в ближайшее время.

Ранее был продлен арест до аналогичной даты еще двоим фигурантам дела — Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.