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Радий Хабиров назначил нового главу Госкомстроя Башкирии

07:32, 25.12.2018
Радий Хабиров назначил нового главу Госкомстроя Башкирии
Фото: glavarb.ru

Исполняющим обязанности председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре назначен Марат Ахмадуллин. Указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Экс-глава ведомства Григорий Невоструев освобожден от должности по собственному желанию. Ранее Ахмадуллин работал генеральным директором в ООО трест «Башгражданстрой», до этого — гендиректором ООО «Интегралинвестстрой».

Напомним, экс-министр Гульназ Шафикова возглавила Институт развития образования Башкирии.

ОбществоВласть Башкортостан
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