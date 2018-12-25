Радий Хабиров назначил нового главу Госкомстроя Башкирии
Исполняющим обязанности председателя Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре назначен Марат Ахмадуллин. Указ подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Экс-глава ведомства Григорий Невоструев освобожден от должности по собственному желанию. Ранее Ахмадуллин работал генеральным директором в ООО трест «Башгражданстрой», до этого — гендиректором ООО «Интегралинвестстрой».
Напомним, экс-министр Гульназ Шафикова возглавила Институт развития образования Башкирии.ОбществоВласть Башкортостан
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