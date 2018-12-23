Мэр Уфы выразил соболезнования семьям погибших рабочих в Соликамске

Глава Уфы Ульфат Мустафин выразил слова соболезнования семьям погибших рабочих на шахте «Уралкалия» в Соликамске.

На своей странице в социальных сетях мэр отметил, что властями города будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших. Также Мустафин пожелал уфимцам, потерявших близких в трагедии, «стойкости и душевных сил».

Добавим, согласно распоряжению врио главы Башкирии Радия Хабирова, каждая из семей погибших в шахте рабочих из Башкирии получит по одному миллиону рублей. Также была организована поездка и сопровождение родственников погибших в Соликамск с сотрудниками муниципалитета и дежурными врачами.

Кроме этого, администрация города окажет родственникам жертв трагедии помощь в организации похорон, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Напомним, накануне произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске в Пермском крае, погибло девять рабочих. Отмечается, что башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило на шахте ремонтные работы.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности девяти погибших, среди которых — жители Башкирии, Пермского края и Краснодарского края. В Пермском крае объявлен траур 24 декабря. По делу задержаны четыре работника подрядной организации УС-30.



