Председателем Верховного суда Башкирии может стать Земфира Латыпова

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела кандидатуру Земфиры Латыповой на пост председателя Верховного суда Башкирии.

Как стало известно «Реальному времени», жюри вынесло положительное решение и рекомендовало Латыпову на должность. Других претендентов на кресло председателя не было.

Сейчас Земфира Латыпова занимает должность и. о. председателя Верховного суда Башкирии. В скором времени ее документы рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ. После чего Владимир Путин должен поставить свою подпись. Соответствующий указ главы государства выйдет, вероятней всего, в первом полугодии 2019 года.

Напомним, ранее был объявлен конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда.

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