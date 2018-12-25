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Председателем Верховного суда Башкирии может стать Земфира Латыпова

11:57, 25.12.2018
Председателем Верховного суда Башкирии может стать Земфира Латыпова
Фото: pixabay.com

Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела кандидатуру Земфиры Латыповой на пост председателя Верховного суда Башкирии.

Как стало известно «Реальному времени», жюри вынесло положительное решение и рекомендовало Латыпову на должность. Других претендентов на кресло председателя не было.

Сейчас Земфира Латыпова занимает должность и. о. председателя Верховного суда Башкирии. В скором времени ее документы рассмотрит кадровая комиссия при президенте РФ. После чего Владимир Путин должен поставить свою подпись. Соответствующий указ главы государства выйдет, вероятней всего, в первом полугодии 2019 года.

Напомним, ранее был объявлен конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда.

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Общество Башкортостан
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